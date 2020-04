Brand i gamle dæk skabte kraftig røgfane

NORS:En mindre brand i et affaldsoplag hos en produkthandel på Bosbjergvej lidt syd for Nors skabte fredag aften en stor tyk og kraftig røgfane, der på grund af vinden drev ud over Hanstholmvej mellem Thisted og Hanstholm.

Alarmen om branden kom klokken 20.03 til Nordjyllands Beredskab i Thisted.

- Produkthandleren havde tilsyneladende pillet en silo fra en møbelfabrik ned og været ved at sætte ild til nogle af spånposerne fra siloen. Så er han kørt hjem, og så har ilden bredt sig til nogle op mod 50 gamle dæk, der lå på pladsen. Det var de brændende dæk, der gav den den kraftige røgfane, forklarer indsatsleder Claus Sejer Pedersen fra Beredskabet i Thisted Kommune.

Masser af vand skulle der til for at slukke branden i affaldsoplaget. Foto: Peter Mørk

En nabo havde ringet til produkthandleren, der ikke bor på adressen, og produkthandleren forsøgte selv at slukke ilden ved at køre sand på med sin gravemaskine.

- Men det lykkedes ikke og nu har vi snart bekæmpet ilden, siger indsatslederen, der havde et helt hold og en ekstra tankvogn med til slukningsarbejdet.

Beredskabet valgte at sprede de brændende materialer, og så blev der ellers pøst vand på, indtil det de sidste gløder var slukket.