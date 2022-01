Brand i Hurup: 26-årig varetægtsfængslet i fire uger

HURUP:Den 26-årige mand, der torsdag morgen og formiddag forårsagede et større politiopbud i Hurup, er fredag formiddag blevet fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Holstebro.

Det oplyser Nanna Krøyer Lundhøj, anklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.

- Manden er sigtet for overtrædelse af straffelovens §181 stk. 1 om forsætlig brandstiftelse, og han blev varetægtsfængslet i foreløbig fire uger, siger Nanna Krøyer Lundhøj.

Ved branden truede manden med at gøre skade på sig selv, hvis beredskabet forsøgte at slukke ilden, og politiet måtte skyde gas ind i lejligheden i forsøget på at få manden til at komme ud: