Brand i hus: Naboer reddede beboerens liv

BEDSTED:En snarrådig indsats af dels en nabos søn, dels en anden nabo reddede formentlig en husejers liv, da der tidligt søndag morgen udbrød brand i et hus på Gyvelvænget i Bedsted.

Det oplyser indsatsleder Claus Sejer fra Nordjyllands Beredskab i Thy.

- Naboens søn hørte en pippen et eller andet sted fra. Han gik ud på gaden og kunne her høre en røgalarm fra naboens hus. Samtidig kom en anden nabo forbi. Han var på vej for at hente sine børn hjem fra en fest, men stoppede op. Og sammen gik de to om bag huset, hvor de kunne konstatere, at der kom voldsom røg ud fra køkkenvinduet, fortæller indsatslederen.

De to fik fat i en vandslange og pøset vand på komfuret, og så fik de ellers fat i husets sovende beboer og fik ham ud fra køkken-alrummet, der tog en del skade af sod og røg.

- Det var en super flot indsats af de to. Og de kan sagtens have reddet mandens liv. For han havde tilsyneladende ikke selv hørt røgalarmen. Men godt at der i det hele taget var en røgalarm. Ellers er det jo ikke sikkert, at husets beboer havde været i live, da vi nåede frem, lyder de rosende ord fra Claus Sejer.

Det var tilsyneladende en efterladt gryde på komfuret, der var årsag til brandens opståen, forklarer vagtchef Jesper Brøndum, Midt- og Vestjyllands Politi.

- Vi var lige lidt nervøse for, at vi fik en indebrændt, men heldigvis blev manden altså reddet ud i live, lyder det fra vagtchefen.

Fra gryden var ilden gået op i emhætten, og det var den brændende emhætte, der var årsag til den voldsomme røgudvikling.

Husets beboer blev bragt med ambulance til sygehuset til tjek for røgforgiftning.