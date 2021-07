Brand i plantage udløste storalarm

KLITMØLLER:Mange dage med høj sol og høje temperaturer har efterladt den nordjyske naturen knastør, og da den søndag blev tilført kraftig vind, står man med gnisten, der hurtigt kan sætte ild til en krudttønde.

Derfor blev der også trykket på den store alarmknap, da Nordjyllands Beredskab søndag ved 13.20-tiden modtog tre brandalarmer på omtrent samme tid om ildløs i Nystrup Plantage nær Klitmøller, fortæller indsatsleder Mogens Hansen.

- Vi fik meldinger om brand fra golfklubben, campingpladsen og inde fra plantagen, så derfor sadlede vi stort op, siger Mogens Hansen.

Brandfolk fra stationerne i Hanstholm og Thisted fik assistance af Beredsskabsstyrelsen i Thisted, og der var god brug for alle hænder, for der skulle slæbes brandslanger langt ind i det uvejsomme plantageområde, før de kunne tage hul på at slukke flammerne.

- Det er et område på 300-400 kvadratmeter, der brænder, men vi har heldigvis fuldstændigt styr på det nu, siger indsatslederen.

Han og brandfolkene får vand fra fire tankvogne til slukningsarbejdet, som Mogens Hansen vurderer er afsluttet sidst på eftermiddagen.

Indsatslederen oplyser, at det er uvist, hvad der har startet branden.