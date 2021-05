Brand i rækkehus koster 65-årig mand livet

HANSTHOLM:En 65-årig mand mistede natten til lørdag livet, da der udbrød brand i hans rækkehus i Hanstholm.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Politiet fik anmeldelsen klokken 00.40. I forbindelse med branden blev naboerne til den 65-årige evakueret. Ingen andre er dog kommet til skade.

Teknikere skal nu undersøge huset de kommende dage for at finde frem til brandårsagen.

- Men vi anser ikke branden for at være mistænkelig. Intet tyder på, at der ligger en forbrydelse bag. Om branden så skyldes for eksempel rygning eller noget andet, må de tekniske undersøgelser vise, siger politiets vagtchef Simon Skelkjær.

De pårørende er blevet underrettet om ulykken.