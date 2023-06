Brand i skur var tæt på at brede sig

THISTED:Brandfolkene i Thisted forhindrede søndag aften, at flere skure ved Pinden i Thisted gik op i røg.

Brandfolkene fik alarmen via 112 klokken 17.45 - fra en person, der selv er brandmand et andet sted i landet. Han var tilfældigvis i Thisted og bemærkede, at der kom usædvanligt megen røg fra området, der ligger ved havnen.

- Vi får udkaldet fra 112, og da vi når frem, er ét skur overtændt og ilden er samtidig ved at brede sig til to andre skure, siger Troels Guldbrandsen, der er indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab.

Brandfolkene fik dog hurtigt ilden under kontrol og forhindrede, at den bredte sig.

- De to andre skure har fået lidt mindre skader efter varmepåvirkningen fra branden, men ilden nåede ikke at brede sig. Det gik heldigvis stærk med at få standset spredningen, siger indsatslederen.

Troels Guldbranden henviser til Midt- og Vestjyllands Politi, når det kommer til brandårsagen.

Pinden ligger i forbindelse med værestedet Rampen, og er kendt som et sted, hvor misbrugere indtager stoffer eller alkohol.