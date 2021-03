Brand kostede 19-årig kvinde livet

THISTED:En 19-årig kvinde er død efter en brand i en etageejendom på Kastet 96 i Thisted, som brød ud torsdag aften ved 20.30-tiden.

Det oplyser vagtchef Jesper Brøndum fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Branden startede i en lejlighed på 1. sal i ejendommen, som ligger tæt på sygehuset i Thisted. Der stod flammer ud af lejligheden, men den mandlige beboer havde reddet sig ud lejligheden, da politi og beredskab nåede frem. Andre beboere i ejendommen var ikke nået så langt, og flere havde søgt tilflugt for den kraftige røgudvikling på deres altaner.

Station Thisted er kørt til lejlighedsbrand på Kastet i Thisted.

Meldingen lyder at lejligheden er overtændt og evakuering er påbegyndt.

Der er rekvireret assistance fra Station Hanstholm — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) March 4, 2021

- Der er 16 personer tilmeldt adressen, og brandvæsnet fandt hurtigt ud af, at der stadig var personer på både 1. og 2. sal - formentlig fanget. Så de gik ind med røgdykkere, og på et gangareal på 2. sal fandt de den 19-årige kvinde bevidstløs. De fik hende reddet ud, men hendes liv stod desværre ikke til at redde, oplyser Jesper Brøndum.

Den 19-årige kvinde boede i en lejlighed på 2. sal, men nåede altså ikke ud af ejendommen på grund af den kraftige røg, som endte med at koste hende livet.

Pigens pårørende er underrettet, oplyser vagtchefen.

Yderligere fem personer i ejendommen blev kørt til tjek for røgforgiftning, men ifølge vagtchefens oplysninger er de alle udskrevet igen.

Årsagen til branden er stadig ikke klarlagt, og derfor er lejligheden, hvor branden opstod, afspærret, indtil politiets brandteknikere har undersøgt stedet.

- Beboeren i lejligheden har oplyst, at det muligvis kan skyldes en tabt cigaret, men det er ikke endeligt fastlagt, siger Jesper Brøndum.

Han oplyser, at etageejendommen på Kastet er så skadet af branden, at alle beboere i ejendommen er genhuset.