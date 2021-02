Brand på gård: Forsøger at redde slagtesvin ud af stald

VESTERVIG:En brand udvikler sig i øjeblikket på et landbrug med slagtesvin på Kystvejen i Vestervig i Thy. Det oplyser vagtchef Jesper Brøndum, Midt- og Vestjyllands Politi.

Ifølge vagtchefen er der ild i en lade, som ligger tæt på staldbygningen.

- Jeg har talt med indsatslederen hos beredskabet, som fortæller, at man forsøger at redde dyrene ud af stalden, siger vagtchefen.

Midt- og Vestjyllands Politi har sendt to patruljer til Vestervig, og Nordjyllands Beredskab har tilkaldt ekstra mandskab for at få styr på branden.

Opdateres.