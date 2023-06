Brand på sygehus: Afdeling evakueret - en person anholdt

THISTED:Der udbrød lørdag kort før middag brand på et toilet på sygehuset i Thisted.

Nordjyllands Beredskab fik alarmen klokken 11.27, og der blev øjeblikkeligt rykket med indsatsleder og fire-fem udrykningskøretøjker.

- En mandlig patient havde stukket ild til noget materiale på et toilet på sygehuset, og det gav en større røgudvikling. Det betød, at afdeling M5 på sygehuset måtte evakueres. 19 patienter og flere ansatte måtte evakueres, og fem patienter og tre ansatte på sygehuset måtte behandles for røgskader, oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Ole Vanghøj.

Brandstifteren var ifølge politiet selv indlagt på M5.

Han fortæller, at branden hurtigt blev slukket af beredskabet.

- Godt arbejde af personalet i en vanskelig situation, siger vagtchefen hos politiet.

- Vi har anholdt den mandlige patient mistænkt for at anstifte branden, oplyser vagtchefen.

Han kan endnu ikke oplyse noget om, hvorvidt den anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør. Det skal politiets jurister tage stilling til senere lørdag.

Der foreligger ikke noget om den anholdtes motiv til at sætte ild på sygehuset.