Brand slukket på Thisted Sygehus

Nordjyllands Beredskab rykkede fredag eftermiddag ud til en brand på Thisted Sygehus. Det skrev de på Twitter.

- Man er ved at svejse tagpap ved ambulanceindkørslen, og der er gået ild i det, fortalte vagtchef Ole Vanghøj fra Midt- og Vestjyllands Politi.

- Erfaringsmæssigt kan det hurtigt brede sig, når ilden opstår i tagpap. Så vi håber, der snart kommer styr på det, tilføjer han.

Og det kom der.

Allerede få minutter efter, at Nordjyllands Beredskab havde annonceret, at der var brand. Skrev de på twitter, at ilden var slukket.

Ilden er slukket på sygehuset og der bliver nu luftet ud. — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) July 10, 2020

- Der var røgudvikling fra et tag og på et af kontorerne. Vi går ind og skærer op i gulvet på kontoret og kan se, at der er flammer i etageadskillelsen, siger indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Nicolai Kanstrup til NORDJYSKE.

Beredskabet får slukket ilden forholdsvis hurtigt, og er nu gået i gang med at lufte ud.

- Jeg kan ikke sætte minuttal på, men det gik rimelig hurtigt. Der var ikke nogen, der var i fare. Røgen har primært generet personalet, fordi det var på et kontor, det opstod, siger indsatslederen.

Politiet skal nu klarlægge, hvad der forårsagede branden.

Foto: Peter Mørk