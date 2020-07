Brand slukket på Thisted Sygehus

Nordjyllands Beredskab rykkede fredag eftermiddag ud til en brand på Thisted Sygehus. Det skrev de på Twitter.

- Man er ved at svejse tagpap ved ambulanceindkørslen, og der er gået ild i det, fortalte vagtchef Ole Vanghøj fra Midt- og Vestjyllands Politi.

- Erfaringsmæssigt kan det hurtigt brede sig, når ilden opstår i tagpap. Så vi håber, der snart kommer styr på det, tilføjer han.

Og det kom der.

Allerede få minutter efter, at Nordjyllands Beredskab havde annonceret, at der var brand. Skrev de på twitter, at ilden var slukket.