Brand på virksomhed: Røg vælter ud fra taget

KOLDBY:Tidligt mandag morgen udbrød der brand i et fyrrum på virksomheden BV Trappen på Følhøjvej mellem Koldby og Villerslev i Thy.

Nordjyllands Beredskab og Midt- og Vestjyllands Politi fik en anmeldelse om branden klokken 4.58.

- Der ser ud til at være brand i taget, fortæller indsatsleder Jesper Madsen, Nordjyllands Beredskab mandag morgen.

Beredskabet har indsat brandfolk fra Hurup med et slukningskøretøj, og folk fra beredskabet i Thisted med en stigevogn, så man kan få styr på branden, som ulmer under taget bestående af hovedsageligt stålplader.

- Ilden er begrænset til fyrrummet, og selve fabrikken er ikke ramt. Vi har koblet rørforbindelser og anlæg mellem bygningerne fra, siger indsatslederen.

Selve fyrrummet står endnu, men der kommer en del røg ud under taget, og beredskabet forventer da også, at slukningen kommer til at vare til ud på formiddagen.

- Umiddelbart er det tagkonstruktionen, der er udfordringen, siger Jesper Madsen.

Beredskabet har rekvireret hjælp til at få tømt en spånsilo, som ligger i forbindelse med bygningen.

- En glød der kan ligge og ulme længe, så det er bedre at få den tømt, siger indsatslederen.