Brand ved gårdbutik: Tre kalve er døde

FRØSTRUP:Fredag formiddag omkring klokken 10.40 modtog Nordjyllands Beredskab en melding om, at der var udbrudt brand i en stald fyldt med kalve hos Thy Øko-is på Tømmerbyvej ved Frøstrup.

Flammerne havde godt fat i noget halm, da brandfolkene ankom til stedet, selv om gårdejerne var i fuld gang med slukningsarbejdet.

- Branden opstod i forbindelse med, at der blev arbejdet med en ukrudtsbrænder. Ilden fik så fat i noget halm i kalvenes indhegning, hvor det har brændt under dyrene, siger indsatsleder hos Nordjyllands Beredskab, Claus Sejer Pedersen.

- Det var jo meget tørt, og det blæser, så det går hurtigt, hvis ilden først får fat, advarer indsatslederen.

Tre kalve ud af besætningen på omkring 200 køer og kalve mistede livet i flammerne, og en dyrlæge kom til stedet for at tjekke tilstanden på resten af besætningen. Køerne bruges til at levere mælk til is.

Indsatslederen oplyser desuden, at skaderne på laden er begrænsede, og at der var styr på branden omkring klokken 11.45.