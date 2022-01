Brand ved privat dagpleje: 15 redningsfolk til stede

THISTED:Søndag måtte Nordjyllands Beredskab ud til en privat dagpleje på Kjelstrupvej i Thisted, da dagplejens garage var i flammer.

Det oplyser indsatsleder på stedet, Nicolai Kanstrup.

Klokken lidt i 09.00 søndag morgen får han meldingen om en garagebrand. Det er beboerne selv, der ringer 112. Da han lander på stedet, får han bekræftet den melding.

- Da jeg ankommer, er garagen helt overtændt, siger Nicolai Kanstrup.

Indsatslederen får tilkaldt assistance. I alt var der 15 mand på arbejde på stedet.

Ilden og det meste af røgen blev begrænset til garagen, og flammerne nåede altså ikke at sprede sig til resten af huset. Dog blev det nærliggende stuehus ramt af røgskade.

Ved siden af garagen stod en campingvogn, som også blev reddet fra branden.

- Det er jo dejligt, at vi kan redde nogle værdier, men garagen har store brand og røgskader, siger indsatslederen.

Beredskabsstyrelsen i Thisted er tilkaldt for at afstive en bygning, der er ved at kollapse i forbindelse med branden.

Der er ikke sket personskade i forbindelse med branden. Nu skal skadeservice ind i huset for at måle luften. Derefter vurderer de, om familien kan sove i huset i nat.