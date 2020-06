Brand ved værksted: Tagdækkere slukkede selv ild

THISTED:Der udbrød mandag ved godt 13-tiden brand på et værksted, der hører under institutionen Thyværkstedet, der er et arbejdsmarkedscenter, som henvender sig til personer, der ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked på normale vilkår.

Branden opstod i taget på institutionens træværksted. Værkstedet på Kronborgvej i Thisted er ved at få nyt tag, og det var i den forbindelse, at tagdækkerne kom til at sætte ild til noget tagpap.

- Tagdækkerne havde - som loven foreskriver - selv en pulverslukker med, og den havde de fyret af på flammerne, så det var minimalt, hvad vi skulle lave, da vi var fremme. Vi kunne blot efterslukke, men måtte også brække lidt af den nye tagbeklædning op for at sikre os, at der ikke var ild indenunder i tagkonstruktion, forklarer indsatsleder Henrik Gade fra Nordjyllands Beredskab i Thisted Kommune.

Toppen af Nordjyllands Beredskab var tilfældigvis til møde i Thisted, og derfor tog direktøren for hele Nordjyllands Beredskab Diana Sørensen lige med på opgave. Til venstre indsatsleder Henrik Gade. Foto: Bo Lehm

Beredskabet rykkede med et fuldt slukningstog - tre køretøjer, fem brandmænd, holdleder og indsatsleder. De kunne dog forholdsvis hurtigt vende næsen hjemefter igen.

- Vi rykker altid med fuldt hold, for man ved aldrig med de her tagpapsopgaver. Ilden kan gemme sig hvor som helst, så nu har vi bedt tagdækkerne holde et vågent øje med situationen de kommende timer, fortæller indsatslederen.

Der var ingen mennesker i fare ved branden.