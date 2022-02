Mystik om storbrand på kendt herregård - var ilden påsat?

THY:Politiet har ikke nogen nye mistænkte i sagen om den brand, der natten til mandag ødelagde hovedbygningen på den forladte herregård Egebaksande tæt på Vorupør.

En 24-årig mand blev anholdt kort efter branden, men han blev løsladt igen allerede mandag formiddag.

- Efter at have afhørt ham, tror vi ikke længere, at han har noget med sagen at gøre, siger politikommissær Jørgen Jensen fra politiet i Thisted.

Manden er fortsat sigtet, men det er af hensyn til hans rettigheder.

- Vi har snakket med en del folk, men vi har ikke andre sigtede, siger Jørgen Jensen.

Det meste af mandagen blev der fortsat arbejdet med efterslukning, og derfor har politiets teknikere endnu ikke været på brandstedet for at lede efter blandt andet spor af tændvæske. Denne undersøgelse ventes at finde sted i løbet af i dag, tirsdag.

Men da bygningen var ubeboet og uden el-installationer, er det indtil videre politiets bedste bud, at ildspåsættelse var årsag til branden.

Kun murværket står tilbage på bygningen, der blev opført i 1863.