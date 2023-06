Brandfolk rykkede ud til tørreanlæg på foderstofvirksomhed

VESTERVIG:Tre brandbiler fra Hurup rykkede torsdag eftermiddag hurtigt til Vestervig, hvor der var melding om masser af røg fra en gård.

Indsatsleder fra Nordjyllands Beredskab, Jesper Madsen, fortæller, at det viste sig at være i en foderstofvirksomhed, hvor der var røg fra et tørreanlæg.

- Det er et anlæg, hvor der bliver brugt gas til tørring. Da en medarbejder opdagede, at der kom røg fra anlægget, lukkede medarbejderen hurtigt for gassen, så branden ikke udviklede sig, siger Jesper Madsen.

Han fortæller, at man sendte røgdykkere ind i virksomheden, der holdt øje med, at tørreanlægget blev tømt - hvilket skete af sig selv i takt med, at soyabønnerne kørte ud af tørreanlægget.

Så der var ikke brug for brandsprøjten eller andet slukningsudstyr, mens man i stedet brugte tid på at få luftet ud.

- En enkelt medarbejder blev på stedet undersøgt for røgforgiftning, men blev frikendt af ambulancefolkene, siger Jesper Madsen

Brandfolkene fik meldingen klokken 14.26 og var knap en time senere på vej retur til Hurup.