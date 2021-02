Brandinspektør beklager vandsprøjt mod barnevogn

THISTED:"God stil!", "Sådan, flot gjort".

Beredskabsinspektør Nicolai Kanstrup fra Nordjyllands Beredskab får ros for et opslag på Facebook, hvor han undskylder for en udrykning, der førte til vandsjask mod en barnevogn.

I Facebook-gruppen Thisted Danmark skriver beredskabsinspektøren:

"Jeg leder efter den person der i dag, mandag, kl. 11.28, gik med en barnevogn i rundkørslen ved Thisted Kystvej og Sydhavnsvej, imellem Netto og Skat.

Jeg kom kørende med udrykning i en lille rød brandbil, og da jeg kørte ind i rundkørslen, overså jeg en vandpyt, som jeg derfor ikke nåede at kører helt udenom. Da hastigheden under udrykning er lidt højere end den man normalt ville kører igennem en rundkørsel med, så sprøjtede vandpytten også mere end den ellers ville.

Vandsprøjtet fra vandpytten har muligvis ramt personen med barnevognen, hvilket jeg virkelig ikke håber, men desværre frygter lidt. Jeg vil derfor gerne finde denne person så jeg kan give vedkommende en undskyldning."

Nicolai Kanstrup fortæller, at han endnu ikke har hørt fra personen med barnevognen, men han håber stadig på at finde frem til rette vedkommende.

Imens roses beredskabsinspektøren for sin opfordring i Facebook-gruppen. Et opslag, der mandag aften var delt næsten 400 gange.

