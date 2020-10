Brandstifter sigtet for forsøg på manddrab

THISTED:Den 40-årige mand fra Thisted, som 7. september blev anholdt og fængslet for at have sat ild til en beboelsesejendom i centrum af Thisted, er nu også blevet sigtet for forsøg på manddrab. Det oplyser kriminalkommissær Jørgen Jensen fra Lokalpolitiet i Thisted.

Manden har siddet i varetægt siden, han kort efter at have tændt ild til et kælderrum under Rosenkrantzgade 22-24 en tidlig mandag morgen, blev anholdt på Engvej og fremstillet i grundlovsforhør.

Brandfolk fik begrænset ilden til kælderrummet og et vaskerum ovenover, men trappeopgangen til den gamle ejendom og nogle af de fem lejligheder blev fyldt med røg. En ældre kvinde på anden sal måtte reddes ud med politiets hjælp, mens en anden beboer fik vækket og varskoet de øvrige beboere.