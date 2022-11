Brandudrykning til landejendom

THY: Nordjyllands Beredskab rykkede torsdag aften ud til en landejendom på Harringhedevej syd for Snedsted i Thy.

Alarmen lød ved 20-tiden, og der var opstået brand i et fyrrum. Der var frygt for, at ilden skulle brede sig på grund af den kraftige blæst.

Det var formentlig blæsten, som havde fået gløder fra et brændselsfyr til at antænde noget halm ved fyrrummet. Ilden nåede ikke at forvolde større skader, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

