Brandvarme varer solgt i lokalt reolmarked: Ægtepar anholdt

THISTED:Lokalpolitiet i Thisted har anholdt og sigtet to personer for butikstyveri.

Der er tale om et ægtepar, bestående af en mand på 44 år og en kvinde på 40 år, oplyser politikommissær Jørgen Jensen.

Gennem de seneste fem måneder har de to i fællesskab begået systematiske butikstyverier mod lokale butikker, hvorefter de har solgt varerne videre i reolmarkedet Biksen, der ligger på Simons Bakke.

Og måske kunne de være sluppet af sted med det, hvis ikke det var for en årvågen anonym borger, der kontaktede myndighederne:

- Det er et tip, der gør, at vi fatter interesse for dem, fastslår Jørgen Jensen.

Indtil videre har politiet identificeret stjålne varer fra ni butikker, og der er stjålet varer for adskillige tusinde kroner, men det præcise beløb ønsker politiet for nuværende ikke at oplyse.

Politiet har sikret de stjålne varer og forventer at genforene dem med de retmæssige ejere hurtigst muligt.