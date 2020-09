Bred enighed bag Thisted Kommunes budget for 2021

THISTED:Under overskriften ”Det gode hverdagsliv” er der torsdag aften indgået forlig om Thisted Kommunes budget for 2021. Samlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgettet, som dermed har tilslutning fra otte partier og to medlemmer udenfor parti.

- Uanset hvad der er sagt, blandt andet under første behandlingen af budgettet, har vi sammen haft et grundigt samarbejde omkring budgettet. Der er brugt lang tid på drøftelserne, så partierne har vidst, hvor de hver især stod og også, hvor de skulle give sig forhold til deres mærkesager for at være med i forliget, siger borgmester Ulla Vestergaard (S), som er glad for at der står 27 bag forliget.

Det giver ro til vores fortsatte arbejde. Kommunen har en økonomi, som har det ”fint”, når vi taler thybomål, vi er ikke en ”vanskeligt stillet kommune”, men vi ved også, hvilke udfordringer, vi står med i det kommende år. Dem har vi nu et grundlag for at finde løsninger på, siger Ulla Vestergaard.

Forligets overskrift understreger en politisk ambition om at understøtte et godt hverdagsliv for kommunens borgere i forhold til ikke mindst de udfordringer, der er på store driftsområder som ældre- og socialområdet samt på børne-, familie-, og ungeområdet. Budgettet afsætter også puljer til udvikling af lokalsamfundene samt til at undersøge muligheden for at tiltrække og fastholde turister.

I arbejdet med dette års budget indgik også to analyser af henholdsvis børne-, familie-, og ungeområdet samt af social- og sundhedsområdet. Analyserne bliver grundlag for det kommende års arbejde med at lave strategier og handleplaner for den fortsatte udvikling af de to store kommunale driftsområder for at sikre, at intentionerne om et godt hverdagsliv kan realiseres fremover.

Ulla Vestergaard forklarer, at der med tilslutningen til budget 2021 også er enighed om polisk at arbejde videre med de anbefalinger, de to analyser giver.

- I det kommende år skal vi i samarbejde med lokalsamfundene drøfte analysernes anbefalinger så vi kan tackle de udfordringer, der beskrives. Analyserne er lavet som del af forliget om dette års budget. I det kommende år bliver det i første omgang en opgave for fagudvalgene at arbejde videre med analysernes anbefalinger og også sætte nogle tiltag i værk i forhold til nogle af de områder, hvor vi er udfordret og hvor vi økonomisk er nødt til at foretage nogle ændringer, så vi fortsat kan gøre det bedre med de penge, vi har, siger borgmesteren.

- Det er godt for Thisted Kommunes borgere at alle 27 kommunalbestyelsesmedlemmer står bag budgetforliget, da det giver ro og enighed om den forsatte strategi for udvikling og dermed “Det gode hverdagsliv” for Thisted kommunes borgere, siger Ulla Vestergaard.