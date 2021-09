Brexit med mere: Konservativ leder får førstehåndsindtryk at fiskeriets udfordringer

Karin fik vanvittig besked fra sygehuset: - Nu må de sgu holde op! Karin B. Hansen fik for nylig den umiddelbart glædelige besked fra Aalborg Universitetshospital, at der intet er galt med hendes æggestokke og livmoder - problemet er blot, at begge dele blev fjernet for tre år siden. Så indledte hun jagten på sandheden om sit underliv