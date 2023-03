Brian fik en overraskende besked: Mit arbejde i lokalpolitik er upåvirket

Artiklen er opdateret efter det fredag formiddag blev oplyst, at Pernille Vermund er klar til at stille op som formand for Nye Borgerlige.

THISTED:- Jeg håber ikke, det får betydning for mit arbejde. Jeg er kommunalpolitiker i Thisted kommune og kæmper lokalt.

Sådan lyder den umiddelbare kommentar fra Brian Nielsen, Nye Borgerliges enlige medlem af Thisted kommunalbestyrelse, først på formiddagen fredag, små 10 timer efter han blev orienteret om, at partiets hovedbestyrelse torsdag aften havde afsat Lars Boje Mathiesen som partiets formand kun en måned efter, han satte sig på formandsposten. Samtidig er han ekskluderet fra partiet.

Fredag formiddag tog sagen en ny udvikling, da Nye Borgerliges tidligere formand, Pernille Vermund i en mail til partiets medlemmer oplyste, at hun er klar til at gøre come back på formandsposten. Godt en måned efter, Lars Boje Mathiesen havde overtaget den. Han fortsætter som løsgænger i Folketinget.

Brian Nielsen har siddet i Thisted kommunalbestyrelse siden 1. januar 2022. Han sikrede sig pladsen ved kommunalvalget i november 2021, hvor Nye Borgerlige på landsplan fik 64 pladser i landets kommunalbestyrelser og byråd mod den ene plads, partiet fik på landsplan ved kommunalvalget i 2017.

Klokken 23.20 torsdag aften fik Brian Nielsen beskeden om, at Lars Boje Mathiesen var fortid i Nye Borgerlige.

- Det var da noget af en overraskelse og lidt af en mavepuster, siger Brian Nielsen om sin umiddelbare reaktion på beskeden, som han i øvrigt er tilbageholdende med at knytte ret mange kommentarer til.

- Som situationen er nu, skal vi stå sammen frem for at vi alle sammen går ud med vores egne kommentarer til tingene, siger Brian Nielsen som mener, at hans egen lokalpolitiske hverdag ikke påvirkes af turbulensen i partitoppen.

- Som kommunalpolitiker er jeg langt væk fra balladen i hovedbestyrelsen. Jeg vil ikke afvise, at nogen vil bruge partiets interne situation imod mig, men det vil ikke være fair.

- Jeg fortsætter mit arbejde som hidtil, og jeg håber, at thyboerne kan se, hvad jeg laver. Der er ikke noget i situationen, som rokker ved de mærkesager, jeg gik til valg på - eller på det arbejde, der venter forude, når vi skal have den nye skolestruktur på plads. Her skal det gerne stå klart, at jeg spiller på den lokalpolitiske bane og ikke driver landspolitik.

- Så min politiske hverdag er den samme, siger Brian Nielsen.