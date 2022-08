Brian vil spille på en større politisk scene: Målet er en plads i Folketinget

THISTED:Han ligner ikke prototypen på en folketingskandidat, og kalder sig gerne "en mand af folket" - og en meget lokal en af slagsen, men det kan være en fordel, mener Brian Nielsen, som nu bejler til en plads i Folketinget for Nye Borgerlige med stemmer fra ligeså lokale vælgere i Thisted-kredsen.

- Jeg har ikke en lang teoretisk uddannelse, men kommer med arbejdserfaring fra 10 år i det civile erhvervsliv og 20 år i forsvaret, så jeg kan godt tale med, siger den mekanikeruddannede Brian Nielsen og tilføjer, at han altid har været vant til at kæmpe for sin egen sag.

- Jeg er ud af en søskendeflok på 12, og er jeg ordblind, så jeg ved noget om, hvad det kræver at nå sine sine mål, siger han.

For godt halvandet års siden meldte Brian Nielsen sig på banen som kandidat for Nye Borgerlige. Dengang var målet en plads i Thisted Kommunalbestyrelse. Den sikrede han sig ved kommunalvalget i november 2021.

Siden har han fået mod på mere, og nu er Brian Nielsen klar til at prøve kræfter med landspolitikken. Forleden var han i København til møde i Nye Borgerliges kandidatudvalg, hvor han blev både målt og vejet på sit kendskab til partiets politik, inden han blev godkendt som kommende folketingskandidat for NB i Thisted-kredsen.

Om det sker, afgøres 25. august på en ekstraordinær generalforsamling i Nye Borgerlige i Thisted-kredsen, hvor partiet i øjeblikket har omkring 240 medlemmer.

- Generalforsamlingen skal dels tage stilling til mig som Thisted-kredsens folketingskandidat, dels finde afløsere for to medlemmer, som er trådt ud af vores bestyrelse, siger Brian Nielsen.

Han er helt bevidst om, at hans vej fra at stå som politisk nybegynder til at være folketingskandidat i Thisted-kredsen har været kort.

- Man skal smede, mens jernet er varmt. Jeg har fået lyst til politik og til mere politik, og jeg har opbakning til det fra mit bagland og fra familien derhjemme, siger Brian Nielsen og tilføjer, at han har valgt at følge en opfordring til at forsøge at finde fodfæste på den landspolitiske scene.

- Når jeg både får opfordringer og har muligheden, så er det en chance, der skal forfølges. Men jo, det er da med lidt sommerfugle i maven, siger Brian Nielsen med tanke for, at hans politiske debut kom, da han i november sidste år blev valgt ind i Thisted Kommunalbestyrelsen som eneste repræsentant for Nye Borgerlige.

- Man skal tro på det, siger Brian Nielsen chancen for at indfri sine landspolitiske ambitioner og tilføjer, at det i kampen om vælgernes gunst kan være til hans fordel, af Ib Poulsen, DF, ikke længere har Christiansborg-ambitioner.

- Det har åbnet en flanke på den del af den borgerlige fløj, hvor jeg skal hente stemmer, siger han.