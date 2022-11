Brian ville rydde op efter valget: Plakater i massevis var allerede væk

THY-MORS:Opgaven blev utilsigtet let, da Brian Nielsen, Nye Borgerliges kandidat i Thisted-kredsen, fredag formiddag ville fjerne sine valgplakater fra lygtepæle og andre steder på Nordmors, hvor de blev hængt op inden valget.

Da Brian Nielsen kørte retur mod bopælen i Thy, havde han blot 15 plakater i bagagerummet, hvor der burde være 120, hvis alle plakater stadig havde hængt, hvor de var sat op.

- Det er ikke kun på Nordmors, det er galt. Billedet er det samme på Sydmors. Også her er mine plakater forsvundet, konstaterer Brian Nielsen og tilføjer, at han havde håbet at få flest mulige plakater med hjem med tanke for muligheden af at bruge dem ved en senere lejlighed. Alene på Mors fik han sat godt 250 plakater op plus et tilsvarende antal i Thy.

- Hver plakat koster 25 kroner, som jeg har betalt af egen lomme, så jeg satsede på genbrug, siger Brian Nielsen.

Han afviser, at plakaterne er gået tabt som følge af skiftende vejrforhold.

- Nogen stykker er faldet ned, men her sidder stripsene tilbage. Langt de fleste steder er plakaterne væk - og de strips, der holdt dem sammen to og to, er også fjernet. Men det har krævet en skævbidder, siger han.

Brian Nielsen konstaterer, at mange af hans personlige samt andre af Nye Borgerliges valgplakater var fjernet fra landskabet på Mors allerede inden valget 2. november.

- Det skuffer mig, og gør mig ked af det. Det er OK at være politisk uenige, men det er ikke i orden bevidst at fjerne valgplakater. Og det er også ulovligt, siger Brian Nielsen, som gerne havde brugt mere tid på at pille sine plakater ned på Mors, for håndsrækningen til oprydningen havde han gerne været foruden.

Tilsyneladende er de mange plakater sporløst forsvundet.

- De kan foldes på langs, så de ikke fylder så meget. Måske er de røget i en container - eller brændt. Jeg ved det ikke, men væk er de, siger han.