Bronzeøkse fra Thy: Der skal graves igen ved fundstedet

KALLERUP:Det var et fund, som røg ind på top 10 over årets største arkæologiske opdagelser. Og i sensommeren skal der graves igen i et større område omkring det sted i Kallerup midt i Thy, hvor en detektorfører i februar 2019 opdagede en kæmpestor kultøkse og flere figurer fra bronzealderen.

Der var tale om et såkaldt depotfund, hvilket betyder, at bronzeskatten, dengang for cirka 3000 år siden, efter alt at dømme blev lagt i jorden med fuldt overlæg.

Men skete det som en offergave, eller havde datidens thyboer simpelthen brug for at gemme kostbarhederne af vejen?

Det håber arkæologerne at blive klogere på med den kommende udgravning i et 3-4000 kvadratmeter stort område omkring fundstedet. Denne undersøgelse bliver mulig takket være en bevilling på mindst 250.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Det var en amatørarkæolog Peter Jensen (forrest), som med sin metaldetektor opdagede bronzeskatten - i øvrigt da han var på jagt efter resterne af et fly fra 2. Verdenskrig. Arkivfoto: Diana Holm

- Det er dejligt, at vi kan komme ud og fortsætte arbejdet i området, siger museumsinspektør Niels Algreen Møller fra Museum Thy:

- Der er noget viden at hente ud af den mark. Der kan dukke endnu et depotfund op, men næsten mere spændende vil det være at finde ud af, i hvilken umiddelbar kontekst genstandene er blevet lagt i jorden. Ligger de i et kæmpe bronzealderhus, eller måske i en kultbygning op til en gravhøj?

I fare for at forsvinde

Fundet blev gjort på en bakketop. Arkæologerne vil grave rundt om dette sted, men ikke mindst er det interessant at få undersøgt en overpløjet gravhøj i nærheden.

Kultøksen er det største element i fundet fra sidste år, som i øvrigt omfatter nogle dyrefigurer. Fundet udstilles på Nationalmuseets afdeling i Jelling - som dog i lighed med andre museer lige nu er corona-lukket. Foto: Museum Thy

Men dette perspektiv om at finde ny arkæologisk viden er i sig selv ikke nok til at få den ekstra bevilling fra staten. Pengene kommer nemlig fra en pulje, der skal redde arkæologiske spor og kulturminder, som er i fare for at forsvinde. Og ikke mindst på bakketoppene risikerer markdriften at ødelægge fortidsminderne, fordi der hvert år bliver pløjet nogle centimeter længere ned, fortæller Niels Algreen Møller.

Udgravningen går i gang, så snart kornet på marken er høstet, og ventes at vare fem-seks uger. Museum Thy vil få assistance til opgaven af et hold arkæologistuderende fra Københavns Universitet.