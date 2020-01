Brrrr - kuldegrader er ingen hindring

KRIK VIG: Krik og omegns Badelaug afholdt den årlige vinterbadefestival lige da solen stod op over horisonten nytårsaftensdag.

- Der var 33 personer fra klubben, der var mødt op. Og der var sågar gæster med helt fra Australien, siger Mogens Andersen, der er formand for Krik og omegns Badelaug.

Efter han havde holdt sin velkomsttale hoppede deltagerne i det kølige vand ved Krik.

- Vandet var omkring de fire grader. Vinden var hård, og så var der højvande og bølger. Lige noget for en ægte vinterbader, siger Mogens Andersen, som sammen med resten af bestyrelsen sørgede for champagne, kaffe og rundstykker til de fremmødte. Kaj Mogensen sørgede for harmonikamusik til fællessangen.

Krik og omegns Badelaug

Saunaen, som har fået navnet Skulpen, var tændt og blev i øvrigt flittigt brugt.

Og nej, det er ikke en stavefejl. Saunaen hedder Skulpen og ikke Skvulpen, som man ellers kunne tro.

- På stranden har vi en sjælden plante, som har været der i mange år. Den er sjælden på disse kanter af Limfjorden. Det er en Strandhornskulpe og ligner en gul valmue, når den blomstrer. Derfor har vi efter valgt at kalde saunaen Skulpen, siger Mogens Andersen.

Saunaen blev i øvrigt sat op sidste vinter efter, at badelauget havde modtaget støtte fra folkeoplysningsudvalget under Thisted Kommune, Friluftsrådet, Krik og Omegns Beboerforening og Nordea Fonden.

Indtil fjordbadet ved Krik Vig, som er et projekt til flere millioner kroner i forbindelse med Cold Hawaii Inland, er en realitet, så står saunaen på Krik Strandvej.

Det er badelaugets formål at fremme helårsbadning ved Krik og fremme samvær og aktiviteter, der understøtter det. Der bades fast hver dag hele året klokken 8.00 og igen klokken 17.00. Derudover bruges området også af lokale som turister.