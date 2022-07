Brug for fornyelse: Thy Erhvervsforum sadler om

THISTED:Thy Erhvervsforum har et kæmpe uforløst potentiale indenfor iværksætteri, erhvervsfremme, grøn omstilling og digitalisering.

Derfor vil Thy Erhvervsforum bruge erfaringerne efter 10 år virke til at lægge en ny strategi og i forhold til det, erhvervslivet efterspørger, blive en meget mere synlig og proaktiv medspiller, som også kan evne at være bindeled mellem erhvervslivet og det kommunale – eller som kan guide virksomhederne i retning af nye samarbejder, der kan bidrage til vækst og udvikling.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Thy Erhvervsforum

- Vi har på visse områder brug for fornyelse, hvis vi skal lykkes med opgaven. Der vil derfor ske ændringer i organiseringen, så vi fremadrettet kan styrke indsatsen på vores kerneopgaver, som er iværksætteri, forretningsudvikling og erhvervsudvikling, forklarer Elisa Grauenkjær, formand for Thy Erhvervsforum.

- Det skal ingen hemmelighed være, at vi har har haft vigende resultater i de seneste år. Det hverken kan eller skal den nuværende bestyrelse sidde overhørig. Vores holdning er, at Thy Erhvervsforum skal drives som en virksomhed, hvor man også bliver nødt til at agere, når der er udfordringer, siger bestyrelsesformanden.

Thy Erhvervsforum ansatte i april Lisbeth Bang Nielsen som ny erhvervschef. Elisa Grauenkjær har en klar forventning til, at der i samarbejde med hende kan skabes en erhvervsforening, der er i takt med tid og udvikling.

- Thy Erhvervsforum skal være en hub for erhvervslivet. Her skal man som erhvervsdrivende kunne komme til os med udfordringer, spørgsmål, tanker og ideer – og blive guidet videre til rådgivere, sparringspartnere, mentorer og netværk. Vi skal ikke være de udførende. Vi skal lytte, hjælpe og åbne døre. Vi skal være bindeleddet mellem vækstprogrammer, virksomheder og rådgivere. Vi skal sørge for den dynamik og fremdrift enhver erhvervsdrivende har brug for, siger Elisa Grauenkjær.