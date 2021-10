Bryghus i uskøn vaklen under storm af politisk korrekthed

THISTED:Så havnede en tidligere dansk guldvinder i en shitstorm.

Og nej. Det handler ikke om svømmeren Jeanette Ottesen og mobberiet af holdkammeraten Lotte Friis. Det handler derimod om Thisted Bryghus, der tre år i træk - 2015, 16 og 17 - tog prisen som Årets Danske Bryghus.

I weekenden forsvandt al snak om storhed og godt bryg til fordel for en shitstorm så kraftig, at den nok kunne blæse skummet af et velskænket glas øl fra det nordvestjyske bryghus.

Balladen tog sit udgangspunkt i, at Thisted Bryghus på bestilling fra Nye Borgerliges Pernille Vermund havde produceret øl med partilederens billede på etiketten - en såkaldt ”Vermund Øl”. Helt i stil med, hvad bryggeriet tilbyder andre, der gerne vil have sin ”egen” øl.

Det kan nok være, at ølkapslen røg af hos nogle af den borgerlige politikers modstandere, da de så hende posere med øl i eget navn på de sociale medier. Det var ikke ”skål, nyd øllet og godt kommunalvalg”, der blev ønsket i forlængelse af mediestuntet, men derimod hård modstand og kritiske ord rettet mod Thisted Bryghus. For hvordan kunne firmaet dog lade sig spænde for denne politiske vogn, lød kritikken.

Bryggeridirektør Aage Svenningsen strøg til tasterne og var snart ude på de sociale medier med en undskyldning: ”Vi er politisk uafhængige og tager afstand for enhver form for racisme. Vi kan godt forstå, at nogle af vores højtskattede kunder reagerer lige nu, og at nogle er sure. Til det kan vi kun lægge os fladt ned og beklage.” Og så lovede direktøren, at det var slut med at lade politiske partier købe sig til private etiketter.

Det fik kun bølgerne på ølhavet til at rejse sig yderligere. Nu lød kritikken, at bryghuset havde lagt sig fladt ned for den politiske korrekthed. Og som kommentator Anne-Sophie Hermansen skrev på LinkedIn, skulle Thisted Bryghus i stedet have stået fast og taget afstand for enhver form for intolerance.

Søndag skar bryghusets bestyrelse igennem og slog fast, at muligheden for private etiketter fortsat er en mulighed - også for politiske partier. Og så beklagede den ledelsens beklagelse og reaktion som en fejltagelse.

Om roen har indfundet sig, så der kan nydes et godt glas øl fra Thisted Bryghus i stedet for at skumme over det, må vise sig de kommende dage.

Men i al stilfærdighed skal det siges: Har man som bryggeri valgt at stille sit produkt til rådighed, så politiske partier kan købe sig til plads på forsiden af ølflasken, gælder den mulighed for alle lovlige partier uanset observans, placering til højre, på midten eller til venstre, og uagtet holdning til store og små spørgsmål. Så findes der ingen kære mor i den politiske korrektheds tjeneste. Her står man som virksomhed og brand fast på netop at være upolitisk ved at give alle den samme ret - også når det blæser op på de sociale medier - og begynder ikke at lefle for nogle politisk truende kvæk.

I disse tider, hvor krænkelseskortet spilles som en joker ved selv den mindste uenighed, er det vigtigt at bevare fødderne urokkeligt fast forankret på jorden, når der reelt ikke finder nogen krænkelse sted. Og det gør der altså ikke ved, at Pernille Vermund indtager etiketten på en ølflaske - lige så lidt som hvis Mai Villadsen, Mette Frederiksen eller Jakob Ellemann vælger at gøre det.

Heldigvis fandt Thisted Bryghus igen sit fodfæste - efter en uskøn vaklen, der nok kommer til at give nogle tømmermænd.