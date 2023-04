Bryghus venter på sommer og sol: Det er godt for salget af øl

THISTED:- Vi glæder os til, at solen begynder at skinne.

Sådan lyder det fra direktør Aage Svenningsen, Thisted Bryghus, og det er sagt mere med tanke for udviklingen i salget af bryghusets øl end med øje for muligheden for at få tændt op i grillen eller nyde en frokost på terassen. Og dog, for tingene hænger sammen.

- Påsken har været fin, og jeg tror på en god sommer. Godt vejr smitter af på vores salg, siger Aage Svenningsen og konstaterer, at bryghuset i en periode har været nødt til at tilpasse sig et marked, hvor forbrugerne efterspørger færre af bryghusets produkter - eller flytter efterspørgslen til billigere produkter.

Aage Svenningsen beskrev udviklingen fra talerstolen til bryghusets generalforsamling i januar. Efter et år med faldende salg af øl blev også resultatet mindre. 358.000 kroner efter skat.

- Vi må hele tiden tilpasse os efterspørgslen. Drikkes der færre øl, må vi også tappe mindre øl, siger Aage Svenningsen og tilføjer, at nogle af de udfordringer, han gjorde rede for på januars generalforsamling stadig er der. Blandt dem prisstigninger, inflation, krig i Ukraine og pres på forbrugernes privatøkonomi.

- Efterspørgslen på vores dyrere produkter flader ud og vi oplever et andet forbrugsmix. Forbrugernes efterspørgsel flytter sig fra dyre til billigere produkter. Det mærker vi også, siger Aage Svenningsen.

Han forklarer, at bryghuset især er udfordret på salget af specialøl på halvliter flasker.

- Til gengæld mærker vi en stigning på salget af fadøl, og vores produkter på 33 centiliter flasker går også godt, siger Aage Svenningsen om udviklingen i en periode, hvor flere forbrugere har færre penge til forbrug.

Nye produkter er en nærliggende mulighed for at få forbrugerne tilbage. Og her er Thisted Bryghus klar med et par gode bud på en sommerøl. Det er henholdsvis Rød og Hvid Thy, som begge blev præsenteret på januars generalforsamling.

- Begge er hvedeøl brygget på belgisk ølgær. Rød Thy er tilsat hyldeblomst og aroniabær, mens Hvid Thy er tilsat hyldeblomst. Begge passer perfekt til sommeren, siger Aage Svenningsen.