Budget med plan for byudvikling: Den gamle Borgerskole er utidssvarende

THISTED:Hvor skal kommunens jobcenter have til huse, hvis det ikke længere skal bo i lokaler på den gamle Borgerskole i Skolegade.

Det er et af de spørgsmål, der skal afklares som del af etkommende byudviklingsprojekt for Skolegade 2-8 i Thisted, hvor Borgerskolens røde bygninger står i dag.

I aftalen om Thisted Kommunes budget for 2023 er der afsat en million kroner til at analysere mulighederne for en anden placering af Jobcentret og starte planlægningen af et byudviklingsprojekt for det gamle skoleområde. En forudsætning for projektet er, at kommunens afdeling for erhverv og beskæftigelse, Jobcentret, flyttes.

- For et år siden var der politisk opbakning til at udnytte det gamle skoleområde til boliger og erhverv. Hindringen dengang var, at den anslåede investering i et nyt Jobcenter i første omgang var anslået til 72 mio. kroner. Det blev senere kogt ned til et beløb i størrelsen omkring 40 mio. kroner. Lige nu er der politisk usikkerhed om fremtiden for jobcentrene. Derfor skal vi hverken bygge om - eller bygge nyt - til Jobcentret før vi ved, hvad det fremtidige behov er, siger jens Kr. Yde (K), formand for kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik.

Han understreger, at usikkerheden om fremtiden for Jobcentret ikke vil stå i vejen for arbejdet med et byudviklingsprojekt for Skolegade 2-8.

Aftalen om Thisted Kommunes budget for 2023 åbner for at starte planlægningen af et byudviklingsprojekt for det område, hvor den gamle Borgerskole ligger i dag. Arkivfoto: Bo Lehm

- Jobcentrets tid i Skolegade er forbi, og budgetaftalen for 2023 udstikker den fremtidige retning for udvikling af området. Lige nu ved ingen, hvordan planerne effektueres, men det er min klare opfattelse, at vi har mulighed for at realisere noget i Skolegade, som vil sætte skub i den del af Thisted by. Bygningerne i den gamle Borgerskole er ikke tidssvarende, så det er væsentligt at vi ser på mulighederne for at få nogle nye og tidssvarende kvadratmeter i området, siger Jens Kr. Yde.

Efter ordlyden i aftalen om budget 2023 skal der i løbet af foråret 2023 foreligge en plan til politisk godkendelse for områdets fremtidige anvendelse.

- I forhold til tidligere tanker er tavlen visket ren. Ingen har endnu taget stilling til størrelse, højde eller udformning at det projekt, der kan realiseres på grunden. Der er skitseret muligheder for både private lejligheder, almennyttige boliger og erhverv, men det afklares i arbejdet med projektplanen, som også vil inddrage forskellige interessegrupper, siger Jens Kr. Yde.