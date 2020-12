Hjort var for ung til at blive skudt

TVED:Han meldte sig selv, og derfor bliver den bøde, han må imødese, halveret. Synderen er en 75-årig mand fra Skanderborg. Klokken 14.30 tirsdag kom han for skade at skyde en for ung kronhjort i Tved Klitplantage.

- Det var en seksender, og det skulle have været en tolvender, før han havde lov til at nedlægge dyret. Vi konfiskerede kødet, og det lokale jagtkontor har taget sig af trofæet, som manden ikke har lov at hænge op på væggen, siger politikommissær Jørgen Jensen, Thisted Politi.