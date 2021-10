Bum! Stor vindmølle sprængt

ØSTERILD:Torsdag kl. 16.15 lød et brag i vindmølle-testcentret i Østerild i Thy.

En stor testvindmølle skulle fjernes, og det skete med et brag.

En kontrolleret eksplosion fik testvindmøllen fra GE til at vælte.

- Der lød et dumpt drøn og derefter en buldren, da den væltede, fortæller Nordjyskes udsendte på stedet, Jens Fogh-Andersen.

- Alt gik som planlagt, og alt var under fuld kontrol, tilføjer han.

Testvindmøllen blev opstillet i Østerild i 2016 og har nu udtjent sin værnepligt. Derfor skulle den fjernes.

Det var en prototype for det franske energiselskab EDF, og det var dem, der havde hyret et sprængningsfirma til at vælte den store mølle.