Bump på vejen for MTB-projekt: Afventer behandling af naboklage

VANG:Økonomisk er Steen Munk Nielsen fortsat omkring 350.000 kroner fra at nå sit mål om at rejse de i alt 2,5 mio. kroner det vil koste at realisere planen om Thy MTB Park på det gamle stadion i Vang, men nu er en naboklage over projektet kommet som et uventet bump på vejen. Klagen har opsættende virkning.

- Det er lidt af en mavepuster, men lige nu er der ikke andet at gøre end afvente behandlingen af klagen, siger Steen Munk Nielsen, som fortsat arbejder for at finde de 350.000 kroner, der stadig mangler, før de 2,5 mio. kroner, banen koster, er i hus. Det sker i vished om, at selv om pengene er på plads, kan arbejdet med at bygge banen ikke starte, før klagen er afgjort.

Steen Munk Nielsen, der er bestyrelsesmedlem i Thy Fritid & Firmaidræt, sendte i maj 2021 de første fondsansøgninger ud i håb om at finde penge til at realisere banen. I december sidste år kom det første store økonomiske gennembrud, da A.P. Møller Fonden meddelte, at den støttede projektet med en million af de 2,5 million kroner, banen koster.

Efterfølgende er der kommet tilsagn om støtte fra Lokale og Anlægsfonden, fra Thisted Kommune, Dansk Firmaidræt og fra LAK Fonden.

- Selvfølgelig arbejder jeg stadig på at finde de sidste penge, og så må jeg afvente beehandlingen af klagen. Hvornår der ligger en afgørelse, ved jeg ikke, men klagen har opsættende virkning, så vi kommer ikke i gang med bygge banen, før vi har en afgørelse, siger Steen Munk Nielsen, som forventer, at de, der har givet tilsagn om støtte, har forståelse for, at der ikke sker noget før klagen er færdigbehandlet.