Bundgyser i Serie 2: Thisted FC viste klassen

KLITMØLLER:Sæsonen spidser mere og mere til i bunden af Serie 2, hvor de to bundhold Klitmøller IF og Thisted FC kæmper hårdt for overlevelse. Fredag mødte de to hold hinanden i en direkte duel i Klitmøller.

Her var det gæsterne fra Thisted FC, som var bedst og vandt kampen i sikker stil 3-1.

- Vi er fortsat meget ramt af skader, og vi har haft kontakt til 44 spillere for at kunne stille hold, så vi vidste godt, at det blev svært, siger spillende træner for Klitmøller IF, Jacob Svane.

Derfor stod Klitmøller IF langt tilbage på banen fra kampens start, hvor de satsede på omstillinger, men efter 14 minutter begik de straffe. Det tog Alex Zefting sig af og gjorde det til 0-1.

- Jeg synes, at vi generelt var overlegne hele kampen igennem, selvom vi spillede ikke den bedste første halvleg, siger træner for Thisted FC, Jacob Kjær.

Efter 27 minutter sparkede Thorsten Marx fra Klitmøller lidt spænding tilbage i kampen, da han udlignede efter et hjørnespark. Men syv minutter senere blev det 1-2, da Alex Zefting i en kontra kom først på et fladt indlæg fra venstre side.

- I anden halvleg sad vi fuldstændig på kampen, og vi havde chancerne til at score mange flere mål, siger Jacob Kjær.

I starten af anden halvleg scorede Thisted FC til 3-1. Her blev Alex Zefting spillet fri i dybden, og så kunne han fuldende sit hattrick.

- Da de kom på 3-1, vidste vi godt, at det var opad bakke, fordi vi havde ikke meget at skyde med, siger Jacob Svane.

Thisted FC fortsatte med at dominere, men med fem minutter igen havde Klitmøller IF chancen for at bringe lidt spænding tilbage i kampen, da de blev tilkendt et straffespark, men den mulighed brændte Klavs Hellegaard.

Med fredagens resultat ser det for alvor svært ud for Klitmøller IF, der ligger sidst med seks point. Lige over dem ligger Thisted FC, som med sejren har 10 point og er a point med Nordvestmors BK og Hanstholm IF.

Kampfakta:

Fodbold, serie 2

Klitmøller IF

Thisted FC

Resultat: 1-3

Pausestilling: 1-2

Mål: 0-1 Alex Zefting (14), 1-1 Thorsten Marx (27), 1-2 Alex Zefting (34) og 1-3 Alex Zefting (50)