Bunker skal åbnes efter 65 år

HANSTHOLM: Besættelsestidshistorisk Selskab vil i samarbejde med Bunkermuseum Hanstholm atter åbne en tysk bunker fra anden verdenskrig i Hanstholm, der har været lukket i 65 år.

Det sker lørdag 7. oktober på Pynten i Hanstholm (Helshagevej). Når dagen er omme, vil bunkeren så igen blive lukket til og dækket.

Bunkeren, som skal genåbnes, er en af to bunkere som de fleste har bemærket på parkeringspladsen ved "Pynten" eller ved Madbaren. Her er batteriets kanonstillinger stadig synlige.

Det bliver spændende hvad der gemmer sig i den gamle murstensforseglede bunker på Pynten ved Hanstholm. Her et billede fra sidste udgravning, hvor der blev gjort spændende fund i bunker ved Hanstholm Fyr. Privatfoto

Museumsinspektør Jens Andersen fra Bunkersmuseum Hanstholm forventer ikke at finde hverken guld eller kanon i bunkeren.

For i Hanstholm blev der ryddet grundigt op i bunkerne efter besættelsen. Imidlertid er der en god chance for småting og sager, som man dengang man ryddede op, ikke syntes var værd at tage med, men som museumsfolk i dag betragter som små skatte. Især i mandskabsrummet i en af stillingerne skal undersøges.

Bunkeren er af typen "Regelbau Fl 243".

Den består af en kanonstilling og en mandskabsbunker, som havde plads til besætningen til en 10,5 cm-luftværnskanon. Luftværnsbatteriet med fire kanoner blev I foråret 1942 bygget på Helshage.

Der vil være mulighed for alle for at bese bunkeren fra middagstiden.

Ved 2015 udgravningen skulle der graves meget dybt for at finde indgangen. Det forventes ikke at ”Pynten-udgravningen” bliver nær så dyb. Privatfoto