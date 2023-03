Bureau vokser med opgaven: Bygger nyt domicil i populær ferieby

KLITMØLLER:Beliggenhed, beliggenhed og beliggenhed.

Det er vigtigt i mange sammenhænge - også når der er tale om udlejning af ferieboliger. Derfor er Sol og Strand Feriehusudlejning på vej væk fra sit hidtidige domicil på Ørhagevej 117 i Klitmøller til fordel for helt nye lokaler. Også i Klitmøller og også centralt beliggende ud til Ørhagevej, hvor bureauchef Martin Kanstrup Jensen glæder sig til, at det 300 kvadratmeter store nybyggeri på hjørnet af Bolwigsvej og Ørhagevej står færdigt.

- Vi kan ikke være, hvor vi er nu, så jeg glæder mig til, at vi kan flytte i nye og større lokaler, der er bygget til vores formål på en synlig beliggenhed ved indkørslen til Klitmøller, siger Martin Kanstrup Jensen med tanke for, at Sol og Strand i øjeblikket har kontor i et 120 kvadratmeter stort, tidligere parcelhus.

Trods en central og meget synlig beliggenhed på Ørhagevej 117 ændrer det ikke ved, at pladsen i huset er for trang og at der mangler plads udenom bygningen. Ikke mindst til parkering.

- Det er en udfordring specielt på de tidspunkter, hvor mange kommer samtidig for at hente eller aflevere nøgler. Så mangler vi parkeringsmuligheder, siger Martin Kanstrup Jensen.

Når det nye byggeri er klar til indflytning får Sol og Strand både mere plads til parkering og flere kvadratmeter inden døre.

- Vi får bedre kontorer og så bliver der mere lagerplads til glæde for vores rengøringspersonale, som har manglet plads til at opbevare deres forskellige remedier.

Bureauchef Martin Kanstrup Jensen ser frem til at tage Sol og Strands nye Klitmøller-kontor i brug. Det skal gøre det nemmere at udnytte muligheden for at tiltrække flere feriegæster og øge indtjening og omsætning i lokalsamfund både på Vestkysten og ved Limfjorden. Foto: Bo Lehm

Bureauet i Klitmøller dækker et geografisk stort område. Det strækker sig fra området ved Slettestrand, det vestlige Himmerland, Mors, Salling og Thy ned til Agger.

- Klitmøller er et rigtig godt sted- og et vigtigt sted, men vi har andre gode steder i det område vi dækker. Her er mange huse til udlejning og også mange sommerhusejere, som er interesserede i at leje deres huse ud, siger Martin Kanstrup Jensen som med øje for Klitmøller konstaterer, at det er et sted, som er attraktivt for andre end surfturister.

- Klitmøller er et sted med rigtig mange stamgæster, ikke mindst fra Tyskland. Vi hører rigtig mange historier om, hvordan her var, da de kom første gang måske tilbage i begyndelsen af 80'erne, men det er også feriemål for rigtig mange børnefamilier, siger bureauchefen.

-Vi har haft de tre bedste sæsoner nogensinde i de seneste år. 2021 var bedre end 2019, der var det bedste nogensinde. Og 2022 var endnu bedre end 2021. Allerede inden udgangen af oktober 2022 havde vi faktisk slået hele udlejningen i 2021, som ellers var rekordåret. Og vi tror, det kommer til at forsætte – også ud i fremtiden, siger ejerrådgiver Walther Jensen, Sol og Strand, Klitmøller.

Sol og Strand Feriehusudlejning er ejet af Fonden Sol og Strand.