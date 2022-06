Bus fra Thisted kørte galt: Passager kvæstet

THY:Den 67-årige thybo Villy Dall kom til skade, da en bus fredag kørte galt på Kappelvej nær Lyngs på Thyholm lige syd for Thy.

Det var en såkaldt togbus fra selskabet Venø Bussen, der kørte mellem Thisted og Struer - en strækning, hvor togtrafikken er indstillet på grund af sporarbejde.

Fredag morgen kl. 06.27 gik det galt, da bussens hjul kom ud i grøften.

- Jeg blev kastet rundt og blev mørbanket, fortæller Villa Dall, der var på vej til Struer for at rejse videre med tog til København.

Rejsen blev brat afbrudt ved busuheldet. Han blev hentet med ambulance og kørt til det nye supersygehus i Gødstrup ved Herning.

Her konstaterede læger, at Villa Dall havde brækket en ryghvirvel. Han er nu udskrevet fra sygehuset, men skal være iført et korset i to uger. Lægerne forventer at bruddet vokser fint sammen.

Villy Dall var en af kun tre passagerer i den tidlige morgenbus. De to andre skulle ikke være kommet noget til.

Bussens chauffør blev med ambulance bragt på sygehus.

- Han blev tjekket på sygehuset, har det godt og er sendt hjem, fortæller Knud Overgaard. indehaver af Venø Bussen.

- Det var et hændeligt uheld. Bussen kom ud i rabatten - det har vi alle prøvet, tilføjer han.

Bussen blev efter uheldet fragtet på værksted. I hvert fald én rude i bussen blev smadret ved uheldet.