Bus mellem Mors/Thy og Aalborg hver time

THY-MORS:Fra 2024 bliver det efter planen muligt at tage bussen til Aalborg fra Nykøbing og Thisted med afgange en gang i timen. Timedriften på Rute 970X alle dage er et led i Nordjyllands Trafikselskabs plan Fremtidens Kollektive Trafik, som onsdag var til orientering i Morsø Kommunes udvalg for teknik og miljø med deltagelse af direktør Thomas Eybye Øster og underdirektør Ole Schleemann fra NT.

- Den plan siger vi ja til. Timedriften vil forbedre unge fra Mors' muligheder for at benytte uddannelsesinstitutioner uden for øen. Samtidig vil den også kunne rette op på nogle af de nedskæringer på de kommunale ruter, vi har været tvunget til at foretage, og som i øvrigt er ude i høring igen lige nu, siger udvalgsformand Meiner Nørgaard (DD).

Oplægget for Fremtidens Kollektive Trafik sendes herefter i høring i Folkeoplysningsudvalget, Seniorrådet og Handicaprådet i Morsø Kommune.

Der er i dag på hverdage 11 gennemgående afgange mellem Nykøbing-Thisted-Aalborg, men i seks af dem skal man benytte Bus 940X mellem Nykøbing og Thisted. Nu lægges der op til at lade Bus 970X køre hele strækningen i timedrift alle dage i dag- og aftentimerne. Til gengæld forøges køretiden, der i dag på omkring to timer og 40 minutter, med 12 minutter.

Det skyldes, at der etableres flere stoppesteder for at gøre ruten brugbar for flere. I Nykøbing er der kig på stop ved Nykøbing Hallen, Limfjordsvej og Rogalandsvej i Morsø Food Park. Desuden i Erslev og Øster Jølby foruden de nuværende stop.

Fremtidens Kollektive Trafik er ikke lutter lagkage. Stigende omkostninger og faldende passagertal gør, at der lægges op til, at flere lokale ruter indskrænkes og henvises til Plustur og Flextur, der kører, når der er behov for det. Til gengæld forkæles langturspassagerne i expresbusserne, som 970x er en af, med wifi og borde i busserne, så der kan arbejdes og læses lektier undervejs.