Busruter omlagt under markedet

VILSUND: Passagerne på tre NT-ruter, 90, 940X og 970X, kommer til og med torsdag ud på en omvej på rejsen mellem Thisted og Nykøbing.

Som følge af Vildsund Marked er ruterne omlagt, så busserne kører ad Oddesundvej og Vilsundvej i stedet for Åsvej.

- Der var nogle store forsinkelser sidste år under markedet, og det har vi forsøgt at tage højde for, siger Nicolai Sørensen, underdirektør i Nordjyllands Trafikselskab (NT).

Omlægningen betyder, at passagerer på Åsvej må kigge langt efter bussen de tre dage. Det er dog kun rute 90, der normalt stopper på Åsvej - bortset fra et stoppested tæt på krydset i Vilsund. Under markedet vil busserne her stoppe dels ved OK-tanken, dels ved et stoppested på nordsiden af Vilsundvej.