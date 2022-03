Busserne fra Thy og Mors fik 53 ukrainere med retur

THY-MORS:I denne omgang bliver der ikke brug for gæstfriheden hos de mange fra Thy og Mors, der har tilbudt sig som værter for ukrainske flygtninge.

De to busser fra Morsø Turisttrafik, som i tirsdags kørte mod grænsen mellem Polen og Ukraine, fik ganske vist 53 flygtninge med hjem. Men de kan næsten alle blive indkvarteret hos familie eller venner rundt omkring i Jylland.

Det fortæller Leo Jørgensen fra Hundborg, der har stået bag indsatsen, som kombinerede en leverance af nødhjælp med transport af ukrainske krigsflygtninge tilbage til Danmark.

Vil gerne blive i nærområdet

Der var plads til knap 130 i de to busser. Men da det kom til stykket, var der altså kun lidt over et halvt hundrede - næsten alle kvinder med børn - som havde mod på den mere end 1500 km lange tur til et fjernt hjørne af Danmark.

Der var ellers flygtninge nok i de to grænsebyer, som busserne besøgte. Flygtningene var indkvarteret under trange, men også ret velorganiserede forhold.

- De fleste håber, at krigen bliver kortvarig og vil gerne blive i nærområdet. Og i Polen er der masser, som hjælper ukrainerne til at komme de rigtige steder hen. Derfor var der slet ikke det pres på at komme med, som vi havde forestillet os, fortæller Leo Jørgensen i telefonen fra Padborg, hvor han torsdag eftermiddag ventede på bus nummer to, mens den første var kørt videre for at sætte passagererne af forskellige steder i Jylland.

Omvendt er han sikker på, at de to busser - den ene en dobbeltdækker - sagtens kunne være blevet fyldt, hvis de var blevet ved grænseovergangene nogle få timer mere. For det var rygtedes til ukrainere på vej til grænsen, at der var denne mulighed for at komme væk. Men ved 22-tiden onsdag aften var busserne nødt til at køre - også af hensyn til chaufførernes køre-hviletidsregler.

Den ene bus kørte dog via Warszawa, hvor ni bekendte til en ukrainer fra Thy blev samlet op.

Kun ét hold flygtninge kommer i denne omgang til Thy. Det drejer sig om en familie, der har børn med særlige udfordringer, og dem vil Leo Jørgensen selv tage sig af og sørge for, at de får den rigtige hjælp, fortæller han.