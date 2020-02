"Bussiness Sky" i Thy: Hvid og lyseblå maskulinitet

THISTED:Hvide og lyseblå skjorter, og enkelte med striber eller terner.

Beklædningsgenstande af denne slags, der indgår i den obligatoriske ”uniform” for mænd i kontor- og business-verdenen, var en afgørende del af et stort værk, som væveren Ane Henriksen lavede for nogle år siden.

”Business Sky” hedder værket, der faktisk blev til i forbindelse med en udstilling i 2017 på Heltborg Museum, hvor Ane Henriksens værker blev sat sammen med malerier af Jens Søndergård: ”Jens Søndergaard med islæt af Ane Henriksen”.

Værket blev dengang købt af Statens Kunstfond, og nu er ”Business Sky” tilbage i Thy, som et af seks udlån fra kunstfonden, der udstilles i Thisted Musikskole.

- Det er sjovt, at det nu kommer til at hænge i Thy. Jeg synes jo, at jeg hører til her, fortæller Ane Henriksen, der siden 2002 har boet i København, men som inden da igennem 25 år boede og arbejdede i Hanstholm.

Torsdag var hun med til ferniseringen i musikskolen, hvor hun også havde en ”artist talk” med Thomas Wolsing, billedkunstner fra Hundborg og i denne sammenhæng repræsentant for Statens Kunstfond.

Nykredit-ansattes skjorter

Da Ane Henriksen skulle have fat på nogle eksemplarer business-folkets foretrukne skjorter, henvendte hun sig på Nykredits hovedsæde på Kalvebod Brygge i København.

- Det er simpelthen de ansattes skjorter. Jeg havde lavet en seddel med en printet skjorte og bad om aflagte skjorter. Og jeg tror, jeg fik 90 styk.

- I Thy brugte jeg sommetider gammelt fiskenet, som jeg fandt ved havet. Her har jeg brugt byens materialer. Og det er sjovt, og lidt modsætningsfuldt, at det er babyagtige farver, som er knyttet til noget meget maskulint, siger Ane Henriksen.

Da det var udstillet på Heltborg Museum, kom ”Business Sky” op at hænge ved siden af et Søndergaard-billede med mænd, der næppe gik med hvide eller lyseblå skjorter, men som repræsenterer en maskulinitet ligesom business-folkets skjorter.

Nu hænger vævningen over siddetrappen, der forbinder de to etager i Thisteds nye musikskole. Ikke lige op og ned af et Jens Søndergaard-billede, men dog tæt på de syv store Søndergaard-værker, som man kan se via den overdækkede gangbro, der forbinder musikskolen med Thisted Bibliotek.

En ny generation

Nedenunder, i musikskolens kultursal, kan man opleve en ny generation af kunstnere, som har forholdt sig til Ane Henriksens værk. Det er elever fra kunstskolen UXK, hvis leder, Thomas Wolsing, der gav dem denne opgave. En af eleverne, Fiona Bakke, har således som en del af sit værk syet en lyseblå business-skjorte sammen med en blomstret og feminin ditto.

Også Kulturrummets kunstskole for børn udstiller, og skrevne værker af forfatterskolens elever ligger til gennemlæsning.

Ud over Ane Henriksen har Kulturrummet lånt værker fra Statens Kunstfond af fire andre kunstnere: Kristian Touborg, Mette Boel, Louis Scherfig og Kent Iwermyrs. De kan ses på musikskolen og på broen til biblioteket.