Butikker i Thy klar med fælles webshop

THY:Thy Detailforum, der er et samarbejde med handelsforeningerne i Hurup, Hanstholm og Thisted, lancerer en ny fælles webshop på mandag.

Webshoppen med adressen www.limfjorsdshop.dk skal være med til at sikre mere handel lokalt i en tid, hvor kunderne holder sig hjemme på grund af Coronavirus.

- Shoppen er tiltænkt som en fælles salgs-kanal, hvor vi sammen kan stå stærkt lokalt digitalt. Vi vil gerne opnå den synergieffekt som vi kender fra gågaden, hor kunden sjældent blot handler et sted. Her vil vi samle et udsnit af de mest attraktive vare fra hele området, hvor butikkerne løbende kan skifte tilbud og sortiment, fortæller handelschef Michael Vendelbo, Thy Detailforum.

Han opfordrer kunderne til at handle lokalt for at være med til at sikre et fremtidigt lokalt butiksliv, der sikrer lokale arbejdspladser og lokal støtte til de mange lokale foreningers aktiviteter året igennem.

- Nu giver vi for alvor muligheden for også at støtte lokalt. Mediet er ikke tiltænkt som konkurrence mod den eksisterende nethandel, men som en forlænget salgskanal lokalt, siger Michael Vendelbo.

I en tid hvor mange butikker slet ingen omsætning har, har det været vigtigt at holde det nye tilbud på et fornuftigt niveau.

- Vi har lavet samarbejdet igennem ”Vi elsker Thy”. Så får vi hele Thy med samtidigt med, at det giver nogle økonomiske fordele i form af blandt andet markedsføring og support, når vi står sammen om projektet. Der er tale om en engangsinvestering. Der er ingen binding. Man køber en måned ad gangen. Tanken er, at vi udvikler konceptet løbende så det passer til kundernes ønsker, fortæller Michael Vendelbo.

Han påpeger, at der er styr på betalingsdelen mellem kunden og butikken, ligesom der er styr på at få de købte varer ud til kunderne.

Det nye tiltag er lavet af Radio Limfjords afdeling for webshopping og de varetager alt omkring administration, drift af websitet samt hele det tekniske set-up.

De driver allerede en række lignende webshops landet over.

Den nye webshop går i luften på mandag kl. 12.