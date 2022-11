Butikker i Thy og på Mors: Vi har brug for en kickstart

THY-MORS:Hver tredje dansker forventer at bruge færre penge på penge på julegaver i år. Prognosen, der bygger på en landsdækkende undersøgelse, er dårligt nyt for forretningerne, der i forvejen er hårdt ramt af inflation, efterveer af den nationale nedlukning og øgede konkurrencevilkår skabt af e-handel.

Krisen risikerer at ramme forretningerne hårdt. Butikkerne kalkulerer i deres budget ud fra et godt julesalg, hvor omsætningen i perioden fra Black Friday og frem mod jul har slået rekord nærmest hver eneste år frem til i år. Nordjyske har talt med flere handlende og butiksindehavere i Thy og på Mors om, hvilke forventninger de har til årets julehandel.

Bekymring for julehandlen

I Hurup Handelsstandsforening holder de vejret. Butikkerne kan allerede nu godt mærke, at pengene er blevet færre, hvorfor forhåbningerne for julesalget er store, fortæller Lars Søndergaard, der ejer Kjelds Sko og samtidigt er handelsstandschef i Hurup:

- Vi kunne godt trænge til en god Black Friday til at sætte gang i julehandlen. Der er ingen tvivl om, at krisen er hård for især de mindre detailbutikker, der lever af den lokale opbakning. Jeg kan derfor kun opfordre til at handle lokalt henover julen, så vi fortsat har et lokalt handelsliv i fremtiden.

Ikke alle butiksejere deler dog begejstringen for Black Friday, der måske godt kan sætte gang i salget, men samtidigt tvinger forretningerne ud i en uholdbar priskrig med hinanden, fortæller Bjarne Weiskvist, der ejer forretningen Morsø Radio & TV i Nykøbing:

- I øjeblikket sælger vi kun for cirka halvdelen af, hvad vi plejer. Nu sælger vi sikkert for lidt mere til Black Friday, hvor vi har været nødt til at sænke priserne for at kunne følge konkurrenterne. Vi tjener dog ikke mere af den grund, men risikerer derimod at tabe penge, da folk så køber mindre resten af julen, fortæller Bjarne Weiskvist, der frygter for årets julehandel.

Forventer en dyr jul

I undersøgelsen Nordjyske refererer til, svarer 31 procent, at de vil spare lidt eller meget på julegavebudgettet, mens 35 procent vil handle for mindre end de plejer til Black Friday.

I Thisted gågade kan kunderne godt mærke, at julen er blevet markant dyrere, lyder det da nordjyske tager på strøgtur for at tale med folk, der er ude for at svinge dankortet. Flertallet af dem, Nordjyske taler med, regner dog ikke med, at spare på julegaverne.

- Jeg har to børn, som ikke skal lide under de stigende priser. Vi kommer derfor ikke til at skære ned på hverken julehyggen eller gaverne. Så sparer vi heller i det nye år, hvor det nok ikke bliver til så meget spisen ude eller oplevelser, fortæller Jeanette Lovmand.

I stedet sørger hun for at planlægge sin juleshopping i god tid, så hun kan fange de gode tilbud. Jeanette regner også med at skulle på gavejagt til Black Friday, men erkender, at den måske vil foregå online, da tiden er knap. En der derimod ikke regner med at gå shop-amok på fredag er Morten Fausbøll, der ligeledes er at finde på gågaden tirsdag middag.

- Nu er det begrænset, hvor mange gaver jeg står for at skulle købe. Det er mere prisen på juleanden og alle delikatesserne, jeg frygter kan blive ekstra dyre i år. Dog har jeg ingen planer om at spare på hverken det ene eller andet. Det er kun jul en gang om året, og så har butikkerne brug for al den opbakning, de kan få, da de også er hårdt pressede for tiden, siger Morten Fausbøll.