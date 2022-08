Butikstyve i Matas to gange: Stjal parfume for over 11.000 kr.

THISTED:To yngre mænd slap lørdag formiddag af sted med Chanel-parfume og cremer for næsten 7400 kroner fra Matas i Thisted. Og tilsyneladende var det anden gang på få dage, de samme gerningsmænd besøgte butikken i Storegade - begge gange med særlig interesse for det dyre parfume-mærke.

I onsdags blev der stjålet tre flasker Chanel-parfume til en samlet værdi af 4097 kr. Og i lørdags var det blot en enkelt flaske af samme mærke, plus nogle cremer, der blev udbyttet. Men det var til gengæld varer i den helt dyre ende - til en værdi af 7388 kr., oplyser Mathilde Nielsen, souschef i Matas-butikken.

Dermed når det samlede udbytte for de to op over 11.000 kr.

- Første gang havde vi ikke mistanke til dem. Der var dog en kollega, der bed mærke i det, da de gik ud. Men vi var 100 procent sikre på, at det var de samme, da de kom igen i lørdags, fortæller hun.

Politiet blev derfor hurtigt alarmeret, da de to mænd dukkede op i butikken. Men butikspersonalet lod dem i øvrigt være, i håb om at politiet ville nå frem i tide.

Det var tæt på, for ifølge Mathilde Nielsen var politipatruljen fremme blot 30 sekunder efter, at de to mænd havde forladt butikken. Via smøgen ved Sparekassen Thy satte politiet efter dem, men de formodede gerningsmænd forsvandt op ad Skovgade.

Begge mænd beskrives som 20-25 år. Den ene lys i huden, 185-190 cm høj, muskuløs og med lyst eller afbleget hår. Den anden var brun i huden, 170-175 hår, almindelig af bygning og med skæg, oplyser vicepolitikommissær Allan Laustsen fra lokalpolitiet i Thisted.

Politiet har indtil videre ikke nogen konkrete mistænkte i sagen.

- Nu skal vi have kigget videoovervågningen igennem, for at se om der er noget, vi kan bruge, siger han.

-

-