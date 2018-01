HANSTHOLM: En 40-årig asylansøger fra Rusland valgte tirsdag aften af forsøge at stjæle varer for 10 kroner i Aldi i Hanstholm.

Personalet genkendte manden og ville holde ham tilbage, men han skubbede til en ansat, som faldt, og derefter stak den 40-årige af.

Derved blev det til et røveri, og klokken 21 blev den 40-årige anholdt, sigtet for røveri og skal nu i et grundlovsforhør onsdag.