Byggeplaner lever stadig: Vorupør-hotel får nye ejere

VORUPØR:Hotel Klitheden i Vorupør får fra 1. december nye ejere. Hotellet har hen over sommeren været udbudt til salg og er nu overtaget af den samme ejerkreds som også står bag MENY Vorupør, Vorupør Camping og Feriepartner Thy.

De nye ejere vil arbejde videre med at udvikle et projekt på Nordsøvej 10 – 12 på baggrund af den lokalplan, som er lavet får at åbne mulighed for at realisere et hotelprojekt på grunden.

Hotel Klitheden har været lukket siden 1. oktober og genåbner ikke med sine nuværende funktioner, restaurant og udlejning af værelser.

Det er planen, at den nuværende bygning, som er utidssvarende og bærer præg af at et nyt byggeri længe har været planlagt, snarligt skal nedrives.

Der vil blive kigget med helt friske øjne på at få udnyttet den unikke og centrale beliggenhed tæt på Vorupør Landingsplads til at frembringe noget af den overnatningskapacitet til korttidsudlejning som savnes i området.

Hotel Klitheden har været udbudt til salg efter den mangeårige ejer Stig Andersen blev syg og dermed har været afskåret fra at realisere den plan for et nyt hotelbyggeri, han har været drivkraften bag.

De nye ejere af Hotel Klitheden er interesserede i at investere i tiltag, som tager afsæt i den positive udvikling, som har fundet sted i Vorupør gennem en længere årrække. Det er vigtigt, at fremtidig udvikling i Vorupør sker med stor respekt for det lokalmiljø, som findes i dag, og som på nationalt plan er helt unikt og værdifuldt og værd at værne om og udvikle med omtanke, fremgår det af en pressemeddelelse fra den nye ejerkreds.

Tiltrækning af nye målgrupper med interesse i områdets styrkepositioner, som f.eks. vandreturisme, cykelturisme og ikke mindst surf-sporten, er omdrejningspunktet for investeringen.

Der er stor efterspørgsel efter andet end de traditionelle sommerhuse, som stort set er den eneste overnatningsform, som ellers tilbydes i Vorupør i dag.

Dette bekræftes af den overvældende store efterspørgsel efter de nye overnatningsmuligheder på Vorupør Camping – ”Havhytterne” fra 2019 og ”Klittoppene” fra 2021. Flere nylige analyser, f.eks. Turismeudvikling Vorupør Klitmøller strategisk-fysisk udviklingsplan”, peger i samme retning, fremgår det af pressemeddelelsen .