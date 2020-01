Byggeriet nærmer sig: De indledende manøvrer til udvidelse af Thyhallen er i fuld gang

THISTED:Siden 2016 har Thisted Kommune samarbejdet med blandt andre Thyhallens brugere og personale om at udarbejde planer for udvikling af idrætscentret, som hen ad vejen også er kommet til at omfatte Center for Sundhed.

Nu er der lys forude for de mange, som har bidraget med gode ideer, og som nu går og håber på, at de vil blive realiseret.

Blandt 13 ansøgere har projektets styregruppe udpeget fem hold, der får muligheden for at byde ind på første etape, som omfatter en ny multihal med blandt andet spring- og motorikfaciliteter, en udvidelse og opgradering af centerhallen samt en minihal, der eventuelt bliver til en hel hal.

De fem hold består af et byggefirma med tilknyttede arkitekter og ingeniører, og foran dem står nu et arbejde med at udarbejde et tilbud på at føre første etape ud i livet.

- I styregruppen glæder vi os over den store interesse, der har været fra forskellige firmaer om at byde ind på første etape af projektet. Vi har haft nogle dygtige og kvalificerede ansøgere at vælge mellem, hvilket lover godt for den længe ventede realisering af projektet, siger Esben Oddershede (V), der er formand for styregruppen, som arbejder på tværs af flere politiske udvalg og forvaltningsområder.

Styregruppen forventes i april at udpege et vinderprojekt, som bliver forelagt for kommunalbestyrelsen i maj måned.

Kommunalbestyrelsen skal blandt andet træffe beslutning om at frigive penge til projektet, og om den minihal, der indtil videre er besluttet, eventuelt skal udvides, så den også kan rumme en håndboldbane i fuld størrelse.