Byggesager tager længere tid: Få enkeltsager kræver mange ressourcer

THISTED:Behandlingen af en enkelt - og endnu ikke afsluttet byggesag, har hidtil krævet 130 arbejdstimer i forvaltningen. Indenfor det timeforbrug kunne der være lavet mellem 15 og 20 byggetilladelser.

Eksemplet står i sagsfremstillingen til et punkt på dagsordenen til det seneste møde i kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik. Her gøres der status på sagsbehandlingstiden for byggesager. Den har været støt stigende, og overstiger nu de politisk fastsatte servicemål for sagsbehandlingstiderne for byggeri.

- Selvfølgelig er det træls, at sagsbehandlingstiderne er blevet længere, men lige nu oplever forvaltningen en faldende tilgang af nye sager. Det vil føre til kortere sagsbehandlingstider efter årsskiftet, siger udvalgsformand Jens Kr. Yde (K).

Alligevel har udvalget på sit seneste møde godkendt en revision af sagsbehandlingstiden for byggesager. De vil fremover følge den nationale målsætning, som blandt andet siger, at det må tage 40 dage at behandle en byggesag for "simple konstruktioner" og enfamiliehuse og 60 dage at behandle en sag om etagebyggeri til boligformål. I begge tilfælde er der tale om længere sagsbehandlingstider end der hidtil har været den politisk fastsatte målsætning.

I sagsfremstillingen til udvalget gøres der rede for, hvorfor sagsbehandlingstiden har været stigende. En forklaring er, at der i 2021 kom 130 ekstra sager ind i forhold til 2019. Den sagspukkel er endnu ikke udlignet. Samtidig er der i lighed med udviklingen andre steder i landet konstateret et stigende antal klager. Det medfører længere sagsbehandling og øget administrativt arbejde.

Sager om lovliggørelse har også udfordret systemet, blandt andet en pulje på cirka 200 lovliggørelsessager, der kom ind i forbindelse med de nye ejendomsvurderinger.

Det fremgår også af sagsfremstillingen, at er i perioden fra 2020 har været mange enkeltsager, som har krævet stor arbejdsindsats. "Den organisatoriske og politiske bevågenhed på sagerne har krævet mange ekstra og tidskrævende redegørelser, hvor mange standardsager kunne være løst i stedet for", fremgår det.

Desuden fremhæves, at forvaltningens byggesagsbehandlere ofte modtager ufyldestgørende materiale i forventning om, at de påpeger fejl og mangler i materialet. "Herefter skriver eller ringer ansøger for at få vejledning om, hvordan deres problematikker løses, hvilket er meningen de skulle få en professionel rådgiver til", står der i sagsfremstillingen.

- Vi vil gerne være venlige overfor borgerne og følge tingene til dørs, men vi skal ikke løse opgaver, som ansøgerne selv skal søge rådgivere til at klare, siger Jens Kr. Yde og tilføjer:

- Der er strammet op. Modtager forvaltningen ikke fyldestgørende materiale, sendes det retur. Jeg tror ikke, at nogen udnytter systemet bevidst - ofte skyldes det nok misforståelser, siger udvalgsformanden.